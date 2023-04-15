ميسي بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر، والمتزلجة الأمريكي ميكايلا شيفرين، إلى قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، والصادرة من مجلة «تايم» لهذا العام.

وحقق ميسي الكأس الوحيد الذي كان ينقص مجموعته في ديسمبر الماضي، عندما قاد الأرجنتين للحصول على كأس العالم بعد الفوز على المنتخب الفرنسي 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 3/3.

وتمكنت شيفرين هذا العام من تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز في سباقات كأس العالم للتزلج الألبي، حيث تغلبت على رقم إينجمار ستينمارك البالغ 86 انتصاراً، بعد أن حققت 88 انتصاراً.

وتضمنت قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة رياضيين آخرين مثل بطل كرة القدم الأميركية باتريك ماهومز، ونجم الكرة العالمي الفرنسي كيليان مبابي، ولاعبة التنس البولندية إيجا شفيونتيك.