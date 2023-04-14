نادال يعلن انسحابه من دورة برشلونة للتنس

أعلن الإسباني رافايل نادال اليوم انسحابه من دورة برشلونة الاسبانية الدولية في كرة المضرب المقررة الاثنين المقبل لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال نادال الذي اضطر الى الانسحاب من دورات إنديان ويلز وميامي الاميركية الشهر الماضي ومونتي كارلو لماسترز الالف المقامة حاليا حيث كان يأمل في العودة الى اللعب، في تغريدة على تويتر: "لا أشعر بأنني مستعد للعب وسأواصل تحضيراتي للعودة إلى المنافسة".

وأضاف الماتادور الذي سيبلغ السابعة والثلاثين في الثالث من يونيو المقبل "برشلونة دورة خاصة بالنسبة لي لأنها النادي الذي تعلمت فيه فنون اللعبة ولأن اللعب في المنزل هو شعور فريد دائمًا".

ويمني نادال، المصنف خامسا عشر عالميا، النفس بالاحتفال بعيد ميلاده في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، المقررة في القترة بين 28 مايو و11 يونيو المقبل، من خلال التتويج بلقبها للمرة الخامسة عشرة في مسيرته الاحترافية ورفع غلته من الألقاب الكبرى إلى 23 وفض شراكة الغراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.