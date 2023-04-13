موزيتي يعكر مزاج ديوكوفيتش في عالم الكرة الصفراء
عكَّر الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف الـ16 عودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول إلى الملاعب بعد غيابه القسري عن دورتي إنديان ويلز وميامي الاميركيتين الشهر الماصي بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد-19 وأطاح به من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو للألف نقطة لكرة المضرب عندما تغلب عليه 4-6 و7-5 و6-4 الخميس.
واحتاج موزيتي الى ساعتين و54 دقيقة لتحقيق فوزه الأول على ديوكوفيتش في أربع مواجهات جمعت بينهما وحرمه من مواصلة مشواره نحو اللقب الثالث في الدورة بعد عامي 2013 و2015.
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