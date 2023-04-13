وفاة لاعبة إيطالية بعد مكالمة هاتفية طويلة!

توفيت لاعبة الكرة الطائرة الإيطالية جوليا إيتوما الخميس في تركيا، حيث خاضت للتو مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطها من الطابق السادس بغرفتها بالفندق في اسطنبول، حسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وقال تلفزيون هابر تورك نقلاً عن الشرطة أنه تم فتح تحقيق في أسباب وفاة الرياضية الشابة البالغة من العمر 18 عامًا والتي تم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي.

وكانت جوليا إيتوما تدافع عن ألوان فريق إيغور غورغونتسولا نوفارا في بيدمونت (شمال غرب إيطاليا).

ووقعت الدراما بعد ساعات قليلة من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق إكزاسيباس التركي والتي خسرها الفريق الإيطالي 0-3.

وتم العثور على جثتها في حوالي الساعة 5:30 صباح الخميس، خارج الفندق على الجانب الآسيوي لمدينة اسطنبول، وفقًا لصحيفة ديلي صباح التركية.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالفندق عودتها إلى غرفتها في الردهة، ويبدو عليها الاضطراب، حوالي الساعة 23:00 مساء الأربعاء، بعد مكالمة هاتفية طويلة.

وذكرت القنوات التلفزيونة أن الفريق الإيطالي صدم جدا بهذا الحادث وشوهد وهو يغادر الفندق في وقت متأخر من الصباح.

وولدت إيتاما، وهي نيجيرية الأصل، في ميلانو وتوجت بلقب بطولة العالم ما دون 20 عاماً في 2021.