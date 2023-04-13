ريال مدريد يتخطى عقدة تاريخية في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق ريال مدريد من تحقيق فوزاً ثميناً على ضيفه تشيلسي، بهدفين دون رد، في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في إسبانيا ليقترب الملكي من التأهل إلى الدور نصف النهائي في مواجهة صعبة منتظرة من المحتمل أن تكون أمام مانشستر سيتي في طريقة للمباراة النهائية ومحاولة الحفاظ على لقبه الأوروبي.

ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 21، بعد تمريرة ساقطة ارتدت من حارس تشيلسي، إلى كريم بنزيما الذي أسكنها الشباك بسهولة، ليصل بنزيما إلى الهدف رقم 90 في مشاركته ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبقى في المركز الرابع ضمن جدول ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة.

كما أصبح كريم بنزيما في المركز الثالث، ضمن أكثر لاعبي الميرنجي مشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد 130 مباراة، ونجح البديل ماركو أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 74 بعد تمريرة من فينيسيوس، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.

وتقام مباراة العودة على ملعب ستامفورد بريدج، الثلاثاء القادم الموافق 17 أبريل، ويذكر أن قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا قد ألغيت، أي أن انتهاء الوقت الأصلي بفارق هدفين للبلوز سيدخل بالفريقين إلى شوطين إضافيين.

ويذكر أن ريال مدريد تخطي عقدة تاريخية في دوري أبطال أوروبا حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها ريال مدريد الفوز على تشيلسي على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث لم يسبق له الفوز عليه على ملعبه في المباريات التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.