موعد كأس السوبر المصري في الإمارات.. قمة الأهلي والزمالك تتجدد

يقام كأس السوبر المصري مجدداً في الإمارات، إذ يلتقي الأهلي مع الزمالك بطل الدوري المصري 2021-2022 في مباراة كأس السوبر في 5 مايو المقبل.



وأقيمت النسخة الأخيرة من السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بإمارة العين في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-0.

واستضافت الإمارات العربية المتحدة كأس السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة عمومًا، أولها نسخة 2017.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي بحصوله على اللقب 12 مرة، ثم الزمالك بـ 4 ألقاب، ومرة وحيدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.