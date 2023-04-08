عملاق مانشستر سيتي يعيد بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

صعد بيرنلي الذي يشرف عليه المدافع البلجيكي السابق فنسان كومباني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بعد فوزه على ميدلزبره 2-1 الجمعة.

وبعد سلسلة من 19 مباراة دون خسارة، ابتعد بيرنلي بفارق 19 نقطة عن لوتون الثالث الذي لن يكون بمقدوره اللحاق به، قبل ست مباريات من انتهاء الموسم.

وكان بيرنلي ضم كومباني، بطل الدوري الممتاز أربع مرات كلاعب مع مانشستر سيتي، عام 2022، وذلك بعد هبوطه اثر ستة مواسم في دوري النخبة "برميرليغ".

عبّر قلب الدفاع السابق عن تفاجئه من هذا الصعود السريع "لا زلنا في فترة الفصح، هناك سبع مباريات وها نحن نحتفل. لم نتوقع ذلك".

مع هبوطه، تعيّن عليه تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 مليون دولار وبيع عدد من لاعبيه الهامين.

لكن كومباني (36 عاماً)، المدرب السابق لأندرلخت، نجح في صناعة فريق جيد من الوجوه الجديدة، مستفيدا من علاقاته في بلجيكا ومع مانشستر سيتي لتعزيز تشكيلته.