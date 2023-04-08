الأمطار توقف اللعب في بطولة هيوستن للتنس لليوم الثالث على التوالي

اكتملت مباراة واحدة فقط في بطولة هيوستن المفتوحة للتنس مساء أول من أمس، حيث أعلن المنظمون إنهم سيحاولون حماية أرضية الملاعب بسبب عطلة نهاية الأسبوع (اليوم) التي ستكون مزدحمة بالمباريات.

وكان هذا اليوم الثالث على التوالي الذي تم إلغاء مبارياته بسبب هطول الأمطار، ولكن بعد أن أكمال المجموعة الأولى الأربعاء، والمجموعة الثانية الخميس، تم السماح باستكمال مباراة الأسترالي ماكس بورسيل مع الألماني دانييل ألتماير والتي فاز بها بورسيل بنتيجة 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3. وكانت هذه هي آخر مباراة من الدور الأول التي تختتم، وذلك رغم تبقي مباريات الدور الثاني، ودور الثمانية وقبل النهائي، والنهائي في وقت قصير قبل مواصلة منافسات جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

وحتى الآن لم يلعب الأمريكي فرانسيس تيافوي، المصنف الأول في البطولة، أي مباراة خاصة وأنه يشارك في البطولة بداية من الدور الثاني، ونفس الأمر ينطبق على مواطنه تومي باول، المصنف الثاني في البطولة. وفي بيان، قال مدير البطولة برونواين جرير :"نريد أن نتأكد من أن ملاعبنا في أفضل حالتها لاستكمال البطولة في عطلة نهاية الاسبوع، ومع وضع هذا في الاعتبار، قررنا أن نوقف اللعب اليوم باستثناء مباراة الدور الأول التي دخلت مجموعتها الثالثة".