إيقاف بطلة العالم في سباق 3 آلاف متر موانع بسبب المنشطات

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم أن الكازاخستانية الكينية الأصل نورا جيروتو، بطلة العالم في سباق 3 الاف م موانع، تم إيقافها مؤقتًا بسبب المنشطات.

وكتبت الهيئة التابعة للاتحاد الدولي لالعاب القوى في بيان "لقد أوقف وحدة نزاهة ألعاب القوى مؤقتًا نورا جيروتو لاستخدامها منتجًا أو طريقة محظورة"، موضحة أن قرارها يستند إلى جواز السفر البيولوجي للعداءة.

وتدافع جيروتو (27 عامًا) عن ألوان كازاخستان منذ 30 يناير 2022.

وتوجت جيروتو الصيف الماضي في يوجين (الولايات المتحدة) بطلة للعالم في سباق 3 الاف م موانع بقطعها المسافة بزمن 8:53.02 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت في التاريخ. وجاء الإيقاف المؤقت لجيروتو في الوقت الذي تشهد فيه بلادها كينيا في الآونة الأخيرة عشرات من حالات المنشطات في صفوف عدائيها وعداءاتها تمت معاقبتهم من قبل وحدة نزاهة ألعاب القوى.