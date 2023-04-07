إيقاف وغرامة على مدربين تونسي وفرنسي في الدوري الجزائري

أوقفت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الجزائري لكرة القدم اليوم التونسي نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد لمباراة واحدة وتغريمه هو والفرنسي باتريس بوميل مدرب مولودية الجزائر بسبب احتجاج الأول على التحكيم وانتقاد الثاني للرابطة المحلية.

وذكرت لجنة الانضباط في قرارها أنها اوقفت الكوكي بسبب "احتجاجاته على قرارات" التحكيم خلال اللقاء الذي جمع فريقه بشبيبة الساورة الأربعاء ضمن الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الجزائري. وانتهى اللقاء بفوز شباب بلوزداد 2-صفر ليزيد بلوزداد الفارق أكثر في الصدارة مع أقرب ملاحقيه.

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، يتعين على المدرب التونسي كذلك دفع غرامة مالية تبلغ 30 ألف دينار جزائري (221 دولارا). وتمت معاقبة الفرنسي بوميل المدرب الجديد لمولودية الجزائر بغرامة مالية تبلغ 50 ألف دينار مع توجيه تحذير له عقب انتقاده العلني لرابطة الدوري المحلي.

ولم يتقبل المدرب السابق لمنتخب ساحل العاج، الذي استمعت له اللجنة قبل إصدار قرارها اليوم، تعادل فريقه سلبيا أمام مضيفه جمعية الشلف الجمعة الماضي معتبرا أن فريقه كان يستحق الفوز.