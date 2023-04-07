مدرب أرسنال يحدد "طريقة الفوز" في ملعب ليفربول

حدد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الطريقة التي ستجعل فريقه ينهي صياما طويلا عن الفوز في معقل نادي ليفربول بملعب انفيلد. وقال إن أرسنال يحتاج إلى اللعب بشجاعة مع استغلال أقصى قدراته للتخلص من سلسلة خالية من الفوز في استاد أنفيلد حين يحل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفا على ليفربول المتعثر بهدف الحفاظ على فارق ثماني نقاط مع مطارده مانشستر سيتي.

ولم يفز أرسنال في أنفيلد بالدوري منذ 2012 في مباراة لعبها أرتيتا، ومنذ ذلك الحين تعرض لهزائم ثقيلة هناك، منها خسارتان بنتيجة 5-1. وفي العام الماضي اشتبك أرتيتا خارج الخطوط مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي انتصر 4-صفر.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل مباراة الأحد "خضنا مواجهات في ملاعب قليلة لم نفز فيها خلال 17 أو 22 عاما ونجحنا في الفوز، لذا نحن قادرون على فعل ذلك".

وأضاف "ندرك أننا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز وأن نكون أفضل من العام الماضي وتحديدا في الشوط الثاني حين سمحنا لليفربول بالهجوم في مساحات مفتوحة وبطريقة مريحة". وتابع "يجب أن نتكاتف جميعا، إنها فرصة للذهاب إلى أنفيلد وتحقيق شيء لم يتحقق منذ سنوات عديدة، إنها مجموعة مختلفة من اللاعبين في وضع مختلف ونحتاج إلى الشجاعة يوم الأحد".

وأخفق أرسنال في هز الشباك في زياراته الأخيرة إلى أنفيلد، لذا بدا أرتيتا سعيدا بوجود البلجيكي لياندرو تروسار المنضم في يناير والذي سجل ثلاثية بقميص برايتون في شباك ليفربول في وقت سابق هذا الموسم. وقال المدرب الإسباني "من الرائع أن نحظى بلاعب اختبر هذا الشعور الرائع والإيجابي في هذا الاستاد، كان محوريا في هذا اليوم وكانت مباراة جميلة. هذا ما نحتاجه، لاعبون يتحلون بإيمان كبير داخل الملعب في إمكانية الفوز".

وربما يعود بوكايو ساكا للتشكيلة الأساسية مع أحد اللاعبين المصابين لكنه لم يكشف عنه أرتيتا، وسط توقعات بعودة المدافع وليام ساليبا بعد الغياب عن آخر مباراتين. وجمع ليفربول نقطة وحيدة من آخر ثلاث مباريات وتراجع للمركز الثامن.