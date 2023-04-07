المغرب يحصل على دفعة قوية في ملف كأس العالم 2030

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دعمه الكامل لملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.

وأعلنت المغرب أخيراً في مؤتمر "فيفا" 73 في العاصمة الرواندية كيغالي، تقدمها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقال رئيس "كاف" الدكتور باتريس موتسيبي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للعبة: "القرار بالإجماع الذي اتخذه المكتب التنفيذي للكاف لدعم محاولة المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 يعني أن عرض المغرب هو الآن عرض القارة الأفريقية".

وأضاف: "نحن نركز الآن على ضمان استضافة أفريقيا مرة أخرى لكأس العالم، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية لتحقيق ذلك".

كما تم اتخاذ قرار من قبل "كاف" لفتح ملف استضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بعد تلقي طلبات العديد من الاتحادات الأعضاء وحكوماتهم لاستضافة مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح: "سيعلن كاف عن الأمم الناجحة التي ستستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس الأمم الأفريقية 2027 في نفس الوقت قبل سبتمبر من هذا العام".