جماهير الوداد تنفذ وعدها وتقاطع قمة الدوري المغربي أمام الرجاء

نفذت جماهير الوداد وعدها وقاطعت مباراة فريقها أمام الرجاء في قمة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس. وأحرز أيمن الحسوني هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الوداد التعادل 2-2 مع مضيفه. وكانت جماهير الوداد اعترضت على إغلاق جزء من المدرجات المخصصة لها بسبب الإصلاحات.

وزاد غضب جماهير الوداد بعد إلغاء رابطة الدوري قرار الاتحاد المغربي بمنع جماهير الرجاء من حضور أربع مباريات لأسباب تأديبية. وكان عزيز البدراوي رئيس الرجاء أعلن زيادة أسعار التذاكر إلى ما بين 100 و200 درهم مغربي (9.8 إلى 19.6 دولار). وكتب البدراوي "من لا يملك ثمن التذكرة أو يعتبرها باهظة فعليه مشاهدة المباراة في المنزل".

وجاء في بيان جماهير الوداد في فيسبوك "لأن الكرة للجمهور ولأن الكرة شعبية، فمن غير المعقول ولا المقبول المتاجرة بشغف الأوفياء ومحاولة استغلالهم طمعا في ملء الخزائن و الجيوب. رسالتنا واضحة وجيوبنا ليست صنابير دعم يمكنك استغلالها لجلب الموارد المالية لفريقك". وهذه هي المرة الأولى التي تغيب فيها جماهير الوداد عن مؤازرة فريقها أمام الرجاء بغض النظر عن إقامة مباريات سابقة بينهما بدون جماهير لأسباب تأديبية.

وشهدت المباراة جدلا في نهايتها بعد احتساب الحكم ثماني دقائق كوقت بدل ضائع غير أن اللعب استمر ليسجل الوداد هدف التعادل. ويحتل الوداد المركز الثاني في البطولة برصيد 43 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن الجيش الملكي الذي يواجه شباب المحمدية اليوم. ويأتي الرجاء في المركز الرابع وله 34 نقطة.