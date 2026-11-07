ترامب يعرض على الرئيس التنفيذي ‌لبطولة "يو.إف.سي" منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إنه عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي).

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "يسرني الإعلان أن العظيم دانا وايت، وهو مقاتل ومحارب شرس، عُرض عليه منصب" المتحدث، مضيفاً: "دانا، رجاء إقبل هذا المنصب!" الذي شغر بمغادرة كيتي زاكاريا في 16 أكتوبر بعد أقل من أسبوع على تعيينها.