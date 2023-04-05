الاتحاد يحافظ على صدارة الدوري السعودي.. والنصر بقيادة رونالدو يطارده

سجل البرازيلي رومارينيو هدفا وصنع آخر ليحافظ الاتحاد، الساعي لحصد أول ألقابه بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم منذ موسم 2008-2009، على الصدارة بفوزه 3-صفر على ضيفه ضمك بينما واصل النصر مطاردته بتغلبه 5-صفر على مضيفه العدالة حيث سجل كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا هدفين لكل منهما.

وتقدم الهلال حامل اللقب إلى المركز الثالث معززا آماله في المنافسة بقوة بعد أن فاز 2-صفر على الفيحاء بفضل ثنائية أوديون إيجالو.

في المباراة الأولى وضع البرازيلي برونو هنريكي الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 14 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعدما هيأ له مواطنه رومارينيو الكرة بالكعب بشكل رائع.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وسجل المصري أحمد حجازي الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وفي المباراة الثانية وضع رونالدو النصر في المقدمة أمام العدالة من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وضاعف البرازيلي تاليسكا النتيجة للنصر في الدقيقة 55 بتسديدة أرضية زاحفة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

وسجل رونالدو الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة.

وجعل تاليسكا النتيجة 4-صفر في الدقيقة 78 بعدما وضع الكرة بشكل رائع من فوق الحارس.

وأكمل أيمن يحيى سالم الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع. وسجل النيجيري إيجالو‭‭ ‬‬ثنائية ليفوز الهلال 2-صفر على الفيحاء في مباراة مؤجلة.

ورفع إيجالو رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم ليتساوى مع تاليسكا في صدارة قائمة الهدافين بفارق هدف واحد عن المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد.

وسيخوض الهلال مباراة قمة على ملعب جاره الشباب ضمن الجولة 22 يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطة واحدة عن النصر الثاني بينما تقدم الهلال للمركز الثالث برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.