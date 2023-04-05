الأزمات تتوالى في الزمالك.. مرتضى يجمد 4 لاعبين ويستغني عن الجهاز الفني

أعلن نادي الزمالك المصري تجميد 4 لاعبين في صفوفه عقب الخسارة أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري.

وذكر عضو مجلس إدارة الزمالك جمال عبد الحميد عدة قرارات من رئيس النادي مرتضى منصور عقب الخسارة في الجولة 22 من الدوري.

وأوضح عبدالحميد لقناة الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور قرر تجميد 4 لاعبين بالفريق، إلى جانب خصم 30% من إجمالي عقودهم، و25% من عقودهم الخاصة بالموسم الحالي.

وأضاف أن رئيس النادي قرر الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني الحالي للفريق الكروي بالكامل، بينما لم يُحدد عبد الحميد أسماء الرباعي الذي تعرض للتجميد وخصم المستحقات.