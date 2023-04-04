بيان ناري من الهلال السوداني وشكوى لـ "فيفا".. علاقتنا مع الأهلي تغيرت

أصدر الهلال السوداني بيانا عن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي المصري في ختام دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

ونص البيان على أنه: "لقد تابع العالم بأسره الأحداث المؤسفة التي شهدها استاد القاهرة الدولي ليلة لقاء الهلال بالنادي الأهلي القاهري وهي الأحداث التي غذاها مع سبق الإصرار والترصد جمهور النادي الأهلي المصري بخروج غير مسبوق على الروح الرياضية، والانحدار إلى الإسفاف وإعلاء الخطاب العنصري البغيض وممارسة خطاب الكراهية والاستعلاء الوهمي بغية تحويل الملعب إلى ساحة حرب".

وأضاف: "لقد انحدر جمهور الأهلي المصري عشية ذلك اليوم الحزين إلى الدرك الأسفل من العنصرية التي حاربتها ولا زالت تحاربها لوائح وقوانين الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والقارية والدولية".

وتابع: "علت الهتافات المسيئة وخطاب الكراهية الحاقدة ضد لاعبي الهلال وإدارتهم وجماهير الشعب السوداني صناع الحضارات وبناة القيم النبيلة السامية، إلى جانب هتافات قاع المدينة التي يعجز لسان الإنسان السوي ويتعفف عن ذكرها عموماً وفي هذا الشهر الفضيل على وجه الخصوص".

وواصل: "لقد اتضحت معالم هذه الفضيحة الأخلاقية والسلوك العنصري البغيض وإعلاء شأن خطاب الكراهية في الأيام التي سبقت المباراة. فقد زرعت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المصرية بذور هذه الفتنة وروجت لها بنفس الشعارات التي رددتها جماهير الأهلي في الملعب".

وزاد: "من الواضح إنه كانت هناك "بروفات" على هذه الإساءات وخطة محكمة لشل حركة لاعبي الهلال والطاقم الإداري داخل وخارج الملعب، عبر الإعتداء الآثم على لاعبي الهلال لفظاً وجسداً وإعاقة سير البعثة الإدارية والجمهور وقذف قوارير المياه الفارغة في ظل قصور حماية العناصر الأمنية للبعثة والتي ظل البعض من أفرادها يردد نفس الهتافات المسيئة".

وأوضح "لقد ظل إعلام النادي الأهلي يعزف على وتر الكراهية البغيض والعنصرية المدمرة قبل فترة طويلة وكان واضحاً أن هذا الإعلام العنصري المضلل يسعى من ذلك إلى إفساد الرياضة بالعنصرية والكراهية البغيضة".

وأردف: "لقد استشعر مجلس إدارة نادي الهلال هذه المؤامرة القميئة التي أعد لها بعيدا عن قواعد اللعب النظيف والتي نسفت العلاقات التاريخية الممتدة بين الهلال والأهلي والتي بناها وحرص عليها إداريون يعرفون قيمة مابين الناديين ومن قبل ذلك ما بين الشعبين من علاقات توادد وترابط نسجها التاريخ وغذاها نهر النيل العظيم وهو ينحدر من جنوب الوادي مهد الحضارات والقيم السامية إلى الشمال الجغرافي".

وبين: "قام مجلس إدارة نادي الهلال ومن فترة مبكرة بمخاطبة الكاف محذرا من عواقب ما سيحدث مدعماُ ذلك بشواهد كانت واضحة تشير لخطاب الكراهية والعنصرية والإساءات البذيئة، وطالب الكاف بلعب المباراة خلف الأبواب المغلقة مع توفير الحماية لبعثة الهلال وهو ما رفضه الكاف".

وأشار إلى أنه: "لأن ما حدث تجاوز الهلال الكيان إلى السودان الشعب العظيم فإننا في مجلس إدارة نادي الهلال لن نألوا جهداً ولن ندخر وسعاً في رد اعتبار الهلال والسودان بصورة لا لبس فيها ولا غموض".

وأضاف: "نناشد ونأمل أن تحذو حذونا الدولة السودانية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب إدانة العنصرية التي تعرض لها الشعب السوداني ممثلاً في فريق الهلال وجمهوره ومطالبتهم بما يرد الإعتبار".

وتابع: "نود أن نشير في هذا الصدد إلى أننا ومنذ السبت الأول من أبريل وهو اليوم الأكثر حزناً في تاريخ كرة القدم على الإطلاق قد شرعنا في رد اعتبار الهلال والسودان، وفتحنا قنوات الاتصال مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسنقدم إليه الشكوى التي يعكف على صياغتها خبير قانوني ضليع ومن فطاحلة خبراء القوانين الرياضية على مستوى العالم بالإضافة إلى محامي الهلال بلوزان".

وأكد على أنه: "لقد تمت ترجمة كل هذه الألفاظ النابية والهتافات الساقطة وتم توثيقها بكل اللغات وستكون في الساعات القليلة القادمة على طاولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي (الفيفا)".

وقال: "لأن مسألة أن تعير شخصاً بلونه أو بسماته ووصفه بالعبودية لاتقف عند حد السودان و تشمل كل القارة الإفريقية دون استثناء فإننا على تواصل مع الأندية الإفريقية المحترمة التي تشارك في بطولة الأندية الأبطال والكونفدرالية وسنفيدها كتابة وعبر زيارات مكوكية وبلغاتها المختلفة برأي جمهور الأهلي العنصري في إفريقيا وأهلها وأنديتها".

وأشار إلى: "إن العنصرية لدي الفيفا جريمة تستحق العقوبات المغلظة ولا تسامح معها ولا تعايش لأنها تهدم الأساس المتين لكرة القدم التي خلقت لتجمع لا لتفرق. ولم ولن تتردد الفيفا في فرض أقسي وأقصي العقوبات على مرتكبي هذا الجرم البشع والشنيع. وستصلها الشكوى المدعومة بالفيديوهات والأدلة والبراهين القاطعة".

وأوضح: "إنه لمن المؤسف أن يكرر جمهور الأهلي بشاعة ما ارتُكب من فظائع عنصرية عام 2018 أمام فريق الحرية الغيني مما أدى إلى فرض عقوبة مالية على النادي الأهلي مع عقوبة اللعب بدون جمهور لمباراتين مع وقف التنفيذ. وأهم ما ورد في تلك العقوبة هو حث النادي الأهلي على رفع وعي جمهوره بمآلات الخطاب العنصري وإعلاء قيم الكراهية".

وختم: "نطمئن جماهير الهلال وجماهير الشعب السوداني عامة بأن علاقتنا بالنادي الأهلي المصري لم تعد كما كانت ولن يغمض لنا جفن حتى نسترد حق الهلال والشعب السوداني كاملأ غير منقوص بالسعي إلى فرض عقوبات مغلظة على الأهلي وجماهيره، ولقد انتهت مباراة كرة القدم ولكن البذاءة والإساءة والوقاحة لن ينتهي أمرها إلا بإسترداد الحقوق كاملة غير منقوصة. فنحن عبوديتنا خالصة لله رب العالمين ونحن الأكرمون طالما كان الأكرم عند الله هو الأتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته".