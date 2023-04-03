ديوكوفيتش يستعيد صدارة تصنيف "عالم التنس" دون أن يلعب

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الغائب عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز، المركز الأول في التصنيف العالمي لكرة المضرب دون أن يلعب، مستفيداً من خسارة الإسباني كارلوس ألكاراس في نصف نهائي ميامي.

بعد تتويجه في إنديان ويلز، استعاد ألكاراس (19 عاماً) المركز الأول عالمياً من "دجوكو". لكن الشاب الإسباني فقد لقبه في ميامي، بخسارته في مباراة مشوقة في نصف النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر الذي عاد وخسر النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف.

وهذا الأسبوع الـ380 في المسيرة الزاخرة لديوكوفيتش (35 عاماً) على صدارة التصنيف العالمي للتنس وهو رقم قياسي.

يتقدّم "نولي" بفارق 380 نقطة عن ألكاراس الذي خسر 640 نقطة، فيما احتفظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالمركز الثالث، لكن بفارق ألف نقطة عن ألكاراس.

وبتتويجه في ميامي، تسلق مدفيديف الترتيب واصبح رابعاً على حساب النروجي كاسبر رود.

ويُعدّ الروسي نجم بداية الموسم، بعد تتويجه في روتردام، الدوحة ودبي وميامي. بعمر السابعة والعشرين، أحرز لقبه الخامس في دورات الماسترز 1000 والتاسع عشر في مجمل مسيرته.

ورغم خسارته النهائي، تسلق سينر الترتيب ليدخل نادي العشرة الأوائل ويصبح تاسعاً.

ومع استمرار غيابه عن الملاعب بسبب الاصابة، تراجع الأسطورة الإسبانية رافايل نادال واصبح في المركز الرابع عشر.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7160 نقطة (+1)

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6780 (-1)

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5770

4. دانييل مدفيديف (روسيا) 5150 (+1)

5. كاسبر رود (النروج) 5005 (-1)

6. أندري روبليف (روسيا) 3470 (+1)

7. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3450 (-1)

8. هولغر رونه (الدنمارك) 3370

9. يانيك سينر (إيطاليا) 3345 (+2)

10. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3065