مشجع يفارق الحياة خلال مباراة بالدوري الألماني

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن مشجعا فارق الحياة إثر انهياره خلال مباراة الفريق أمام باير ليفركوزن اليوم ضمن المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا. وذكر شالكه عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر":"يحزننا بشدة أن نعلن عن انهيار مشجع في الجزء الجنوبي من المدرجات اليوم ووفاته رغم محاولات إنعاشه. تعازينا لأصدقائه وعائلته. أرقد في سلام."

وتلقى المشجع الرعاية الطبية كما توقف مشجعو الفريقين عن الهتافات والتلويح بالأعلام إثر الإعلان عن الحالة الطارئة عبر الإذاعة الداخلية للاستاد، وذلك قبل دقائق من نهاية المباراة التي شهدت فوز باير ليفركوزن على شالكه 3 / صفر. وقال توماس رايس المدير الفني لفريق شالكه :"هذه الأنباء تظهر أن هناك أشياء أكثر أهمية من الهزيمة. تعازينا لعائلته."