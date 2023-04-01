هالاند يغيب عن قمة مانشستر سيتي وليفربول

غاب هداف مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، عن تشكيلة فريقه أمام ضيفه ليفربول في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، بسبب إصابة في الفخذ.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً 42 هدفاً استثنائياً في 37 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم حتى الآن، منها ثمانية في آخر مباراتين، لكنه أصيب في الفخذ أمام بيرنلي في 18 مارس الماضي.

ولم يحسم بيب غوارديولا مدرب سيتي أمر مشاركة المهاجم النرويجي في المباراة الجمعة، قائلاً إن هالاند سيخضع للتقييم بعد التدريب لكنه لم يشارك على ما يبدو في هذا التدريب.