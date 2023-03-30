تحديد مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس المواعيد الرسمية لإقامة كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج، حيث تقام المباراة الافتتاحية في 13 يناير على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

أما المباراة النهائية، فتقام يوم 11 من فبراير.

تعتبر هذه النسخة الرقم 34 في البطولة القارية، والثانية تستضيفها ساحل العاج بعد الأولى عام 1984، عندما فازت الكاميرون باللقب للمرة الاولى في تاريخها.

واقتربت التصفيات القارية من نهايتها وقد عُرفت حتى الآن هوية ستة منتخبات بلغت النهائيات وهي المغرب وتونس والجزائر وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو والسنغال حاملة اللقب، بالاضافة الى ساحل العاج الدولة المضيفة المتأهلة مباشرة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الافريقي فيرون موسونغو أومبا، أن القرعة الرسمية ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل على ان يتم تم تأكيد التاريخ والمكان في وقت لاحق.

وكانت الكاميرون استضافت النسخة الاخيرة العام الماضي وتوجت السنغال بطلة بفوزها على مصر بركلات الترجيح.