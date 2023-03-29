نجم تشلسي يتخطى المحن في كرة القدم بـ"أمر غريب"

كشف الألماني كاي هافيرتس مهاجم نادي تشلسي الانكليزي أنه يجد ملاذه مع الحمير، لتخطي المحن التي يمر فيها في مسيرته كلاعب كرة قدم. ويخوض هافيرتس (23 عامًا) موسمه الثالث مع تشلسي منذ أن وصل من لايبزيغ مقابل 71 مليون جنيه استرليني (نحو 87 مليون دولار) وقد كشف أن زملاءه يلقبونه بالـ"حمار".

ورغم أنه، على غرار فريقه الذي يحتل المركز العاشر في الدوري، لا يقدّم أفضل مستوياته، فإن سبب هذا اللقب ليس مرتبطًا حتمًا بأدائه أو مستوياته. قال في حديث مع صحيفة "ذي غادريان" البريطانية: "البعض من زملائي يلقبونني بالحمار. الأمر لا يتعلق بكرة القدم. منذ اليوم الأول، شعرت بعلاقة خاصة مع الحمير. إنه حيوان هادئ جدًا: ربما أرى نفسي فيها لأنني هادئ أيضًا".

وتابع "إنها ترتاح طوال اليوم، لا تفعل الكثير من الأمور، فقط تريد أن تعيش حياتها. أحببتها دائمًا. وعندما أخسر، كنت أذهب إلى المأوى (حيث تتواجد)". وأضاف "تنظر إلى الحيوانات وترى شيئًا بشريًا فيها. لقد كان نوعًا من التعافي، مكانًا شعرت فيه بالسلام".

سجّل الالماني سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم، ووجد فورمته أخيرًا مسجلا ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات. عندما كان صغيرًا، أهداه والداه دمية على شكل حمار وعندما بلغ الثامنة عشرة، حصل على ثلاثة حمير حقيقية. ويروي كيف ساعده اللجوء إليها في تخطي محنة بداياته الكروية "إنها عملية. عندما كنت في سن الـ17، 18، 19، كانت كرة القدم تتحكم في حياتي".