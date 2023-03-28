منتخب مصر يعود من مالاوي بفوز كبير.. نقطة ويتأهل

وضع منتخب مصر قدماً في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بفوزه الكبير على مضيفته ملاوي 4-صفر الثلاثاء.

ورفعت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7 آخرها في 2010)، رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن غينيا، فيما يتساوى منتخبا ملاوي واثيوبيا بثلاث نقاط.

وبات "الفراعنة" بحاجة إلى نقطة واحدة من إحدى مبارتيه أمام مضيفته غينيا في يونيو أو ضيفته اثيوبيا في سبتمبر، لضمان التأهل رسمياً واللحاق بالجزائر والمغرب وساحل الغاج المضيفة.

وتناوب على تسجيل أهداف مصر، الغائبة عن كأس العالم الأخيرة في قطر، كل من لاعب الوسط طارق حامد (34 عاماً) بتسديدة قوية من خارج المنطقة مسجلاً أول اهدافه الدولية (4)، عمر مرموش بعد ربكة داخل المنطقة اثر ركلة ركنية نفذها نجم ليفربول محمد صلاح (16)، صلاح بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تبادل الكرة مع المهاجم مصطفى محمد (20) وأحمد سيّد "زيزو" بعد عرضية من محمد هاني (49).

وهذه أول مرة يسجل منتخب مصر أربعة أهداف خارج ملعبه منذ 2015 أمام تشاد (5-1).