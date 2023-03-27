إصابة إبراهيموفيتش تبعده عن مباراة السويد وأذربيجان

غاب نجم المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مباراة منتخب بلاده أمام أذربيجان في تصفيات بطولة أوروبا اليوم الإثنين بسبب الإصابة.

ولم يكشف مدرب السويد يان أندرسون عن الطبيعة الدقيقة لمشكلة إبراهيموفيتش عندما أكد غياب مهاجم ميلان قبل المباراة.

وقال أندرسون عن إبراهيموفيتش، الذي ظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني منذ عام يوم الجمعة في الخسارة 3-0 أمام بلجيكا: «إنه أمر محبط حقا بالنسبة له ولنا. للأسف، هذا ما وصلنا إليه».

وعاد إبراهيموفيتش مؤخرا إلى لياقته بعد قرابة ثمانية أشهر مع إصابة في الركبة. ويلعب ميلان مع نابولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 12 أبريل.