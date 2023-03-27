تصفيات أمم إفريقيا: الجزائر تلحق بالمغرب إلى النهائيات

باتت الجزائر ثاني المتأهلين إلى نهائيات كأس امم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بعدما جددت فوزها على مضيفتها النيجر 1-صفر اليوم الإثنين على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وسجل مهاجم السد القطري بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من القائد نجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز.

وكانت الجزائر، حاملة اللقب عامي 1990 و2019، تغلبت على النيجر 2-1 الخميس في الجولة الثالثة.

وهو الفوز الرابع تواليا للجزائر التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل نقطتين للنيجر الثالثة بفارق نقطتين خلف تنزانيا الثانية والتي تلاقي أوغندا الأخيرة (نقطة واحدة) الثلاثاء.

ولحقت الجزائر بجارها المغرب الذي كان أول المتأهلين من دون أن يلعب مستغلا تعادل مطارديه المباشرين في المجموعة الحادية عشرة جنوب إفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 الجمعة.

وتأهل المغرب لضمانه أحد المركزين الأول والثاني من المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.