ميسي في طريقه لمغادرة سان جيرمان إلى وجهة غير متوقعة

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في طريقه لمغادرة باريس سان جيرمان إلى وجهة غير متوقعة.

وأوضحت أن اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين قد يكون مستعداً للانضمام إلى صفوف إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً لديه خيار التمديد لمدة موسم إضافي مع النادي الباريسي، ولكنه من المتوقع أن يرحل عن حديقة الأمراء بنهاية الموسم.



وأضافت أن إنتر ميلان حريص على إتمام التعاقد مع ميسي في صفقة انتقال مجانية، مشيرة إلى أن "النيراتزوري" يراهن على العلاقة التي تربط أسطورة الأرجنتين مع نجم الفريق السابق ونائب رئيس النادي خافير زانيتي.