كورتوا يغيب عن مباراة بلجيكا مع ألمانيا بسبب الإصابة

يفتقد منتخب بلجيكا لجهود حارس مرماه تيبو كورتوا خلال المواجهة الودية أمام ألمانيا بعد غد الثلاثاء، نظرا لإصابته في العضلة الضامة.

وخرج كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني من قائمة المنتخب البلجيكي اليوم الأحد بعد تعرضه لإصابة بسيطة في العضلة الضامة.

وشارك كورتوا في فوز منتخب بلجيكا على مضيفه السويدي 3 /صفر في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) على ملعب فريندز أرينا أمس الأول الجمعة.

ولن يشارك كورتوا في المباراة أمام ألمانيا في كولونيا وعاد إلى مدريد.

ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن يتعافى كورتوا قبل المواجهة أمام بلد الوليد يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني.