لاعب كاميروني يشكو الأهلي السعودي مجددا إلى "فيفا"

قدَّم الكاميروني فرانك كوم اللاعب السابق لنادي أهلي جدة ، شكوى جديدة ضد النادي السعودي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وطالب كوم فيفا بالحصول على تعويض أربعة ملايين ريال بعد أن فسخ الاهلي تعاقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. ونقلت صحيفة "الرياضية" اليوم عن مصادر خاصة قولها" استند اللاعب في شكواه إلى توقيت فسخ العقد، إذ تمَّ في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية ما تسبَّب في عدم توقيعه لأي ناد آخر، وبقائه دون أي فريق حتى الآن، وهو ما أثبته لـ "فيفا".

وطبقًا للمصادر ذاتها، طالب كوم بتسليمه مستحقاته، البالغة أربعة ملايين ريال، بما فيها المتأخرات في العقد المبرم بين الطرفين، مبديًا موافقته على الوصول إلى صيغة قانونية مناسبة مع الأهلي.