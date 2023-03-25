الأهلي المصري يعلن جاهزية متولي وياسر لمواجهة الهلال السوداني

واصل فريق الأهلي المصري تدريباته ، وذلك في إطار الاستعداد لمباراته مع الهلال السوداني والمقرر لها يوم السبت المقبل بستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأعلن الجهاز الطبي بالفريق المصري جاهزية الثنائي محمود متولي وياسر ابراهيم للمشاركة في المباراة بعد تعافيهما من الإصابة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، إن ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة في الساق وانتظم في المران الجماعي اليوم بشكل كامل.

وأضاف أن ياسر ابراهيم خضع لفحص طبي أمس عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وذلك للتأكد من تعافيه من الإصابة.

وأوضح أن محمود متولي مدافع الفريق انتظم في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد أن انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة برصيد 11 نقطة، ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب بدون رصيد من النقاط.