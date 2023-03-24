إنجاز أسطوري جديد في جعبة كريستيانو رونالدو.. عميد لاعبي العالم

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازاً أسطورياً جديداً مع منتخب بلاده البرتغالي، خلال مواجهة ليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)

وخاض لاعب النصر السعودي اللقاء ضمن تشكيلة البرتغال الأساسية ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات برصيد 197 مباراة دولية، متجاوزاً الكويتي بدر المطوع الذي يمتلك 196 مواجهة.

وخاض "صاروخ ماديرا" 197 مباراة بقميص منتخب البرتغال، بينما يعد رونالدو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي بواقع 120 هدفا ويليه الإيراني علي دائي بـ109 هدف.