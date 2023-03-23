رسمياً..فتح تحقيق أوروبي بحق برشلونة بسبب فضيحة التحكيم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" اليوم في بيان رسمي فتح تحقيق بشأن "انتهاك محتمل للاطار القانوني"، بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة.

واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10 مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة"، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الاسباني والذي تتم ملاحقته أيضاً.

ويتهم القضاء الإسباني برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، و"إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة والتي تعدت 7 ملايين يورو، من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة في فترة سابقة. وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالاضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام. كما وجهت الاتهامات الى أوسكار غراو وألبرت سولر وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.