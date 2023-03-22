جنون مطلق بميسي قبل خوص الارجنتين مباراتها الأولى كبطلة للعالم

وسط أجواء جنونية في الأرجنتين، يخوض البطل القومي ليونيل ميسي ورفاقه مباراة ودية احتفالية الخميس في العاصمة بوينوس أيرس، وذلك للمرة الاولى بصفتهم أبطالا للعالم بعد تتويجهم بمونديال قطر نهاية العام الماضي بالنجمة العالمية الثالثة.

تقدم أكثر من 1.5 مليون مشجع بطلب للحصول على 63000 تذكرة متاحة للمباراة ضد بنما في ملعب مونومنتال في بوينوس أيرس.

خرج الأرجنتينيون المولعون بكرة القدم بأعداد أكبر بعد الفوز الدراماتيكي لألبيسيليستي بركلات الترجيح على فرنسا في نهائي ملعب لوسيل في الدوحة في ديسمبر الماضي. احتشد ما يُقدّر بخمسة ملايين شخص في شوارع العاصمة بعد بضعة أيام، لحضور العرض الاحتفالي لمرور اللاعبين على متن حافلة مفتوحة.

لكن بسبب الحشود الهائلة، لم تتمكن الحافلة من إكمال مسيرتها الى وسط العاصمة ما اضطر المنظمين الى إلغاء العرض.

توقع الكثيرون أن يعتزل ميسي كرة القدم الدولية بعد المباراة النهائية التي سجل فيها هدفين وركلة ترجيح، لكن مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي قال إنه يريد الاستمرار لفترة أطول قليلاً حتى يتمكن من اللعب مع بلاده كبطل للعالم.

تزعزعت هذه التوقعات قليلاً في وقت سابق من الشهر الحالي عندما أطلق رجلان النار على متجر أغذية مملوك من عائلة زوجة ميسي، مع رسالة تهديد موجهة للفائز بالكرة الذهبية سبع مرات.

أُطلقت 14 رصاصة نحو الواجهة المعدنية لسوبر ماركت مغلق، ولافتة من ورق الكرتون كُتب عليها بخط اليد: "ميسي ننتظرك، جافكين تاجر مخدرات، لن يعتني بك"، في إشارة الى بابلو جافكين عمدة روساريو، مسقط رأس ميسي (320 كلم شمال غرب بوينوس أيرس).

لكن ميسي كان هادئًا تجاه هذه الحادثة كما أشار والده خورخي "تكلمت مع الشاب وقال لي لا تقلق".

ووصل ميسي مع زوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة إلى بوينوس ايرس الاثنين بعد يوم من خسارة سان جرمان المتصدر أمام ضيفه رين صفر-2 في "ليغ 1"، كانت الاولى ضمن منافسات الدوري الفرنسي على أرضه منذ وصول الارجنتيني الى العاصمة في صيف 2021.

وفي حين واجه صافرات استهجان على ملعب بارك دي برانس من جماهير ناديه، استُقبل بطلا قوميًا في بلاده.

مع تخصيص 20 ألف مقعد في الاستاد الذي يتسع الى 83 ألفاً للمدعوين، نفذت التذاكر المتبقية في غضون ساعتين بعد طرحها للبيع.

كانت تكلفة التذكرة الأقل ثمناً 12000 بيسوس (60 دولارًا) وصولا الى 49000 بيسوس (245 دولارًا)، وهو أكثر من نصف متوسط الراتب الشهري في البلاد.

وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إنه تلقى أكثر من 130 ألف طلب اعتماد إعلامي بينما لا تتسع منصة الصحافيين سوى لـ344 صحافيًا.