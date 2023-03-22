مودريتش على أعتاب النصر السعودي

أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن النصر السعودي يسعى إلى حسم صفقة النجم الكرواتي لوكا مودريتش الأسبوع المقبل.

أوضحت الصحيفة أن النادي الذي تعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو في يناير، يستعد لتقديم عرض رسمي إلى لاعب ريال مدريد في نهاية مارس.

وذكرت أن النادي السعودي يسعى جاهداً لحسم الصفقة، خاصة أن "الملكي" لم يقدم عرضاً لتجديد عقد الدولي الكرواتي.

واختتمت "النصر يسعى إلى الجلوس مع وكيل أعمال مودريتش، وشرح تفاصيل العرض وإقناعه بأنهم الخيار الأفضل"، لافتة إلى أن النادي حصل على موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم للبدء في المفاوضات مع اللاعب البالغ 37 عاماً.