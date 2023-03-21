أرسنال يواجه فريق كل نجوم الدوري الأميركي بقيادة روني

أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز سيواجه فريق كل نجوم الدوري الأميركي، بقيادة وين روني مدرب دي.سي يونايتد، وديا في يوليو تموز المقبل.

وستكون هذه ثاني مباراة لأرسنال ضد فريق كل نجوم الدوري الأميركي، وقد يصل لملعب أودي في واشنطن يوم 19 يوليو تموز وهو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز أرسنال قبضته على قمة الدوري بفارق ثماني نقاط عن منافسه مانشستر سيتي بعد الفوز 4-1 على كريستال بالاس يوم الأحد.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان «من الرائع أن نلعب ضد كل نجوم الدوري الأمريكي في واشنطن في يوليو. كانت جولتنا التحضيرية في أمريكا الصيف الماضي رائعة جدا أثناء الإعداد للموسم».

وأضاف «سيكون اللعب ضد كل نجوم الدوري الأميركي اختبارا جيدا قبل موسم 2023-2024».

وسيظهر روني في مباراة كل النجوم للمرة الثالثة.

وشارك قائد ومهاجم إنجلترا السابق مع فريق كل النجوم ضد أتليتيكو مدريد في 2019 كما لعب ضد فريق النجوم في 2011 حينما كان لاعبا في مانشستر يونايتد.

وقال روني «كنت شاهدا على نمو وتطور الدوري الأميركي للمحترفين كلاعب أولا وكمدرب حاليا».

وأضاف «فرصة قيادة أفضل ما يقدمه دورينا ضد فريق كبير في الدوري الإنجليزي مثل أرسنال ستكون بمثابة الحدث البارز بالنسبة لي وتجربة لا تُنسى لجماهيرنا المتحمسة هنا في دي. سي».