برشلونة يصعق ريال مدريد ويغرد في الصدارة بفارق 12 نقطة

غرد فريق برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه في الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة بالجولة 26 من الدوري الإسباني، نجح فيها برشلونة من حسم المباراة بالدقيقة 92 من زمن المباراة ليحقق الفريق الكتالوني الفوز رقم 100 في تاريخ مواجهات الكلاسيكو، ويصل إلى النقطة 68 بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الوصيف.

تقدم ريال مدريد بهدف في الدقيقة 9 بهدف عن طريق الخطأ أحرز رونالد اراوخو، في مرماه ولكن قبل نهاية الشوط الأول ترجم فريق برشلونة أفضلية بهدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب سيرجيو روبيرتو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني سيطر برشلونة على معظم مجريات الشوط وكان الأفضل ولكن ريال مدريد سيطر على الدقائق الأخيرة وأحرز هدف ولكن تم إلغاؤه عن طريق تقنية الفيديو، قبل أن يستغل برشلونة تقدم ريال مدريد وينظم هجمة مرتدة أحرز منها هدف قاتل في الدقيقة 92 عن طريق فرانك كيسي، لتنتهي المباراة بعدها بفوز برشلونة واقترابه من استعادة لقب الدوري الإسباني رقم 27 في مسيرته.