نادي إسباني يطلب التعاون مع الأهلي المصري

استقبل النادي الأهلي المصري الأمريكي بن هاربرج أحد أبرز ملاك نادي قادش الإسباني، والذي حرص على زيارة الأهلي برفقة عائلته، وكان في استقباله المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن محمد سراج قام باصطحاب مالك قادش وأسرته في جولة داخل مقر النادي بالجزيرة، تفقد خلالها المنشآت، حيث أبدى إعجابه بالتطور الكبير للبنية التحتية، وما يملكه الأهلي من ملاعب وتجهيزات تضاهي الأندية العالمية.

وتحدث بن هاربرج عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون بين الأهلي ونادي قادش الإسباني خلال الفترة القادمة، وتبادل الخبرات والزيارات خاصة على صعيد فرق الناشئين، وإتاحة الفرصة للاعبين المصريين للاحتراف بالأندية الإسبانية، وكذلك التعاون فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي بين الناديين.

وعرض بن هاربرج صاحب الحصة الأكبر من عدد الأسهم بالنادي الإسباني، إمكانية تنظيم مباراة ودية بين الأهلي وقادش في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الترتيب لها وفقًا لارتباطات الجانبين، في ظل العمل على استثمار العلاقات القوية التي تجمع بينهما.