زيدان يبدأ في اختيار صفقات فريقه المقبل

كشفت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية أن المدرب زين الدين زيدان بدأ بفرك يديه استعداداً لخوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن "زيزو" حصل على الضوء الأخضر بالبدء في اختيار الصفقات الجديدة التي سيتعاقد معها في النادي الباريسي.

وأشارت إلى أن مدرب ريال مدريد السابق يرغب في جلب مواطنه عثمان ديمبلي إلى حديقة الأمراء قادماً من برشلونة.

وبينت أن قدوم "زيزو" إلى باريس سان جيرمان قد يكون مشروطاً بالتعاقد مع بعض الأسماء التي يرغب في الاعتماد عليها المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع الريال.

وختمت بأنه رغم اهتمام "الميرنغي" بالتعاقد مع مدربه السابق، ولكن النادي الباريسي سيبقى خياراً قوياً لكسب خدمات أسطورة فرنسا.