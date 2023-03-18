ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن ريال مدريد يفكر في صفقة غير متوقعة بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن المدرب كارلو أنشيلوتي معجب بالمهاجم المعار من تشيلسي إلى إنتر ميلان، خاصة عندما تبتعد عن الإصابات يكون مدمراً.

وأشارت إلى أن "الملكي" يستعى للاستفادة عن وضع لوكاكو مع "النيراتزوري" الذي لا ينوي شراء عقد اللاعب من "البلوز" عقب انتهاء إعارته.

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً كلف تشيلسي 97.5 مليون جنيه إسترليني في 2021، ولكن تمت إعارته في الموسم التالي، وهو ما يجعل النادي اللندني يسعى للتخلص من خدماته.