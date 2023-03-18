مشكلة في القلب تنهي مسيرة لاعب ليفربول

أعلن لوكاس ليفا لاعب وسط ليفربول ولاتسيو السابق اعتزال كرة القدم بسبب مشكلة في القلب ليسدل الستار على مسيرة احترافية استمرت 17 عاما.

خاض اللاعب البالغ من العمر 36 عاما حوالي 600 مباراة خلال مسيرته معظمها في أوروبا بعد أن انضم إلى ليفربول في 2007 قبل أن ينتقل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 2017 حيث لعب لخمسة مواسم مع لاتسيو.

وعاد ليفا الصيف الماضي إلى نادي طفولته جريميو وخاض 17 مباراة وسجل ثلاثة أهداف للفريق البرازيلي قبل أن يغيب عن الملاعب في ديسمبر حين تم تشخيص حالته بأزمة قلبية بعد فحوصات روتينية.

وأبلغ ليفا مؤتمرا صحفيا "أتقدم بخالص الشكر لجريميو على كل الدعم الذي قدمه لي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. اليوم أعلن اعتزالي. كانت فترة صعبة.

"أنهيت مسيرتي في المكان الذي كنت أريده لكن ليس بالطريقة التي كنت أرغبها. لكني أثق أن فصلا جديدا سيبدأ. صحتي تأتي في المقام الأول".

كما خاض اللاعب البرازيلي، الذي فاز في 2007 ببطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما، 24 مباراة دولية.