سيتي يواجه البايرن في «نهائي مبكر» بدوري أبطال أوروبا

أفرزت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سحبت أمس، في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون بسويسرا، عن «نهائي مبكر» بين مانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني. ويعود مدرب سيتي، الإسباني غوارديولا إلى ميونيخ، حيث درب سابقاً، كما سيجدد نجم سيتي النرويجي هالاند اللقاء مع البايرن الذي واجهه سابقاً حين كان لاعباً في دورتموند الألماني. وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية يتواجه ريال مدريد حامل اللقب، مع تشلسي بطل 2021.

وسيواجه ريال مدريد، فريق آخر من إنجلترا، بعد أن هزم ليفربول في دور الـ16. ويخوض ميلان بطل إيطاليا قمة مع منافسه المحلي نابولي، متصدر الدوري الإيطالي حاليا، بينما يلعب إنتر ميلان ضد بنفيكا. وفي نصف النهائي يتواجه الفائز من بايرن - سيتي مع الفائز من ريال مدريد - تشلسي، وفي نصف النهائي الثاني، الفائز من إنترميلان - بنفيكا مع الفائز من ميلان - نابولي.

ربع نهائي أبطال أوروبا

- ريال مدريد - تشلسي.

- إنتر - بنفيكا.

- سيتي - بايرن.

- ميلان - نابولي .