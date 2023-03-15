700 كيلو شوكولاتة من لاعب إلى زميله بسبب إنقاذ كرة.. والنادي يرفض استلامها

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن أن السويسري يان سومر أوفى بوعده بتقديم شاحنة شوكولاتة إلى زميله الهولندي ماتياس دي ليخت.

أوضحت الصحيفة أن حارس مرمى بايرن ميونخ أشاد بزميله في "البافاري" عقب تألقه أمام باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وصرح سومر قائلاً إنه "يرغب في توجيه الشكر إلى دي ليخت بعد تصديه لفرصة محققة قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى والنتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي"، موضحاً أن تقديم دعوة للدولي الهولندي لتناول مشروب لن يكون كافياً، مبيناً أنه سيرسل شاحنة شوكولاتة له.

وبينت أنه بالفعل أرسل سومر شاحنة شوكولاتة سويسرية تزن 700 كيلو غرام.



وأضافت أن الإثارة تواصلت عقب خيبة الأمل بعدم تسلم بايرن ميونخ الشحنة التي تم إيقافها قبل 10 دقائق من وصولها إلى مقر النادي عقب 3 ساعات من القيادة من سويسرا إلى ألمانيا مشيرة إلى أن "البافاري" قرر أن يتم تقديم الشوكولاتة إلى بنك الطعام في ميونخ.