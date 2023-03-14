أنشيلوتي يلجأ إلى فيديو مرعب.. 3 دقائق تثير خوف ريال مدريد من ليفربول

ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي أعد مقطع فيديو مدته 3 دقائق، وجعل لاعبي ريال مدريد يشاهدونه أكثر من مرة.



وأوضحت الصحيفة أن مدرب "الملكي" كرر هوايته المفضلة بإعداد فيديو يتسبب في توتر اللاعبين ويبث الخوف والرعب في قلوبهم ويجعلهم يعيدون التفكير في مبارياتهم المقبلة بطريقة مختلفة، على حسب وصفها.



وأشارت إلى أن التحضير للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، سيشهد الثلاثاء، عرض مقطع فيديو مدته 3 دقائق لمباراة الإياب لدور الثمانية في نسخة الموسم الماضي من "تشامبيونز ليغ" التي جمعت ريال مدريد أمام تشيلسي في سانتياغو برنابيو.



وأضافت أن المدرب الإيطالي يرغب في عدم تكرار السيناريو الذي حدث بعدما فاز "الميرنغي" في لقاء الذهاب 3-1 في لندن قبل أن يتلقى صدمة مدوية بدخول مرماه 3 أهداف في الإياب، ولكن الريال عاد في اللقاء بإحراز الهدف الأول قبل أن يضيف الهدف الثاني في الوقت الإضافي ويتأهل إلى نصف النهائي.



وواصلت الصحيفة أن أنشيلوتي يسعى للتأكيد على أن الفوز على ليفربول في إنجلترا 5-2 لا يعني أن ريال مدريد حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وختمت بأنها ليست المرة الأولى التي يتبع فيها المدرب المخضرم هذه الطريقة مع اللاعبين، خاصة في المباريات الحاسمة.