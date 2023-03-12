كونتي: المركز الرابع أشبه بتتويج توتنهام بلقب الدوري

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إن إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي أشبه بتتويج ناديه بلقب هذا الموسم. وفاز فريق كونتي 3-1 على نوتنجهام فورست أمس السبت بثنائية هاري كين وهدف لسون هيونج-مين ليتعافى من خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد ميلان الأسبوع الماضي ويخفف الضغوط عن المدرب الإيطالي.

وهذا أول انتصار لتوتنهام في أربع مباريات خلال عشرة أيام قاسية شهدت خروجه أيضا من كأس الاتحاد الإنجليزي وخسارته من ولفرهامبتون واندرارز بالدوري. وأبلغ كونتي الصحافيين "بالنسبة لنا إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي مثل الفوز بالدوري، حدث هذا في الموسم الماضي، وأنا أتحدث عن تحقيق معجزة". وأضاف "هذا الموسم أكثر صعوبة وتوجد منافسة أكبر حاليا ومركز واحد فقط متاح".

ويملك توتنهام 48 نقطة من 27 مباراة متقدما بست نقاط على مطارده ليفربول الذي تعرض لهزيمة صادمة من بورنموث 1-صفر، لكن تتبقى له مباراة مؤجلة، وبسبع نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس الذي يواجه ولفرهامبتون اليوم.

ورغم أن تشيلسي في المركز العاشر حاليا عقب فوزه 3-1 على ليستر سيتي أمس السبت شدد كونتي على أنه لا يمكن استبعاد فريق المدرب جراهام بوتر من الصراع على آخر مقعد مؤهل لدوري الأبطال. وتابع "ليفربول منافس في السباق، نيوكاسل مختلف عن الماضي واستثمر الكثير من الأموال ولديه فريق قوي.

"لا اعتبر تشيلسي بعيدا لأنه من الممكن أن يفوز في 11 أو 12 مباراة متتالية لأن تشكيلته قوية حقا". وواصل "الفريق القوي ينظر إلى نفسه ويجب أن نركز في مسارنا وأن نبذل أقصى جهد حتى نهاية الموسم وبعدها سنرى المركز الذي يمكن تحقيقه".