محمد صلاح يهدر ركلة جزاء في خسارة ليفربول المفاجئة أمام بورنموث

أهدر محمد صلاح مهاجم ليفربول ركلة جزاء في الشوط الثاني خلال الخسارة 1-صفر خارج الأرض أمام بورنموث الذي خرج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل فيليب بيلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، ليخرج بورنموث من منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز 18.

وتعرض ليفربول لانتكاسة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة من 26 مباراة ويحتل المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض العدد ذاته.