منتخب العراق يهزم إيران ويصعد إلى مونديال الشباب

تأهل منتخب العراق إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في أوزبكستان، بعدما تغلب على نظيره الإيراني 1 / صفر اليوم في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وتأهل المنتخب العراقي بذلك إلى كأس العالم للشباب 2023 المقررة في إندونيسيا، حيث حسم تواجده ضمن أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالبطولة الآسيوية.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين طوال 90 دقيقة ثم خطف علي جاسم هدف الفوز للعراق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. ويلتقي المنتخب العراقي في المربع الذهبي، الفائز في مباراة دور الثمانية المقررة بين منتخبي اليابان والأردن غدا الأحد.

وتتواصل منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء منتخب أوزبكستان مع نظيره الأسترالي كما يُقام غدا الأحد لقاء منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الصيني.