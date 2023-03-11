مدرب ليفربول متفاجىء من قرار فيرمينيو بالرحيل

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه "فوجئ قليلا" بقرار روبرتو فيرمينو بالرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم لكنه يريد إنهاء مسيرة المهاجم البرازيلي التي استمرت ثماني سنوات في أنفيلد على أعلى مستوى. وساعد فيرمينو، الذي ينتهي عقده في يونيو حزيران المقبل، ليفربول على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية بين ألقاب كبرى أخرى منذ انضمامه من هوفنهايم في يونيو 2015.

وقال كلوب للصحفيين الليلة الماضية "متفاجئ؟ نعم قليلا، لكن من الطبيعي تماما في هذا النوع من العلاقات الطويلة بيننا وبين بوبي (فيرمينو) مع النادي.

"لقد أخبرني ثم الشيء الآخر الوحيد الذي قاله هو،‭'‬الآن أريد أن أصل بهذه القصة الرائعة إلى نهاية إيجابية‭'‬". وسجل فيرمينو (31 عاما) 108 أهداف في أكثر من 350 مباراة بجميع المسابقات وكان جزءا من ثلاثي هجومي قوي مع محمد صلاح وساديو ماني، الذي رحل إلى بايرن ميونيخ في يونيو الماضي، مما ساعد ليفربول على الفوز بلقب الدوري 2019-2020.

وأضاف كلوب "كان ساديو وبوبي وصلاح معا لفترة طويلة من أفضل ثلاثي هجومي في كرة القدم العالمية". وسجل فيرمينو سبعة أهداف في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل استراحة كأس العالم لكنه غاب عن شهرين بعد بداية الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق وشارك في خمس مباريات فقط كبديل منذ عودته في فبراير. وشارك كبديل ليسجل الهدف الأخير لليفربول في الفوز 7-صفر على غريمه مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.