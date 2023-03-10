أرتيتا: أرسنال يستقبل الكثير من الأهداف السهلة

طالب ميكل أرتيتا مدرب أرسنال فريقه بتحسين دفاعه بعد أن اضطر للقتال من أجل التعادل 2-2 مع سبورتنج لشبونة في ذهاب دور 16 بالدوري الأوروبي لكرة القدم أمس. ولم يكن أرتيتا راضيا عن استقبال‭ ‬هدفين بسهولة للمباراة الثانية على التوالي عقب الفوز الملحمي 3-2 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

وقال أرتيتا للصحفيين "نستقبل الكثير من الأهداف السهلة، اليوم لم ندافع بالقوة الكافية ويجب أن نتحسن أمام منافسينا". واستفاد متصدر الدوري الإنجليزي من هدف عكسي لينتزع التعادل في الدقيقة 62، وبرر أرتيتا تراجع التهديدات الهجومية أيضا بغياب لاعبين بارزين مثل جابرييل جيسوس. ولم يتعاف المهاجم البرازيلي بشكل كامل عقب تعرضه لإصابة بالركبة خلال كأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتابع المدرب الإسباني "كانت هناك بعض النقاط الإيجابية لأننا تماسكنا لتعديل النتيجة لكن نحتاج للدفاع بشكل أفضل داخل منطقة الجزاء ويجب أن يحدث هذا في مباراة الإياب لنتخطاهم". وتقام مباراة الإياب في استاد الإمارات يوم 16 مارس. ويحل أرسنال، الذي يتقدم بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ضيفا على فولهام في الدوري المحلي بعد غد.