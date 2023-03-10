لماذا غضب رونالدو بشدة بعد الخسارة من الاتحاد وركل زجاجات المياه

بدا كريستيانو رونالدو غاضبا بشدة عقب هزيمة فريقه النصر بهدف متأخر بملعب منافسه المباشر الاتحاد 1-صفر ليفقد صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس. وغابت فاعلية النجم البرتغالي للمباراة الثانية على التوالي بينما خطف الاتحاد الانتصار بهدف البرازيلي رومارينيو قبل عشر دقائق من النهاية.

وكان يمكن لرونالدو إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي تصدى لتسديدته القوية.

وأثناء مغادرة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ظهر أيقونة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق في حالة استياء وركل زجاجات مياه بجانب الملعب قبل دخول النفق. وحاول رونالدو،‭ ‬الذي سجل ثمانية أهداف في سبع مباريات بالدوري هذا الموسم، ألا يبالغ في الغضب حين خلع شارة القيادة وبدا أنه سيقذفها قبل أن يتمالك أعصابه، وصفق لجماهير النصر للحظات قبل ترك الملعب.

وواجه رونالدو استفزازات من مشجعي الاتحاد الذين هتفوا باسم غريمه ليونيل ميسي خلال القمة. وكتب رونالدو (38 عاما) عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب اللقاء "محبط بسبب النتيجة لكننا نحافظ على تركيزنا في الموسم والمباريات التي تنتظرنا. شكرا لجماهير النصر على الدعم، ونعرف أن بإمكاننا الاعتماد عليكم". وبعد الخسارة الثانية في 20 مباراة تراجع النصر للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد.