بنزيمة لم يتدرب مع ريال مدريد هذا الأسبوع!

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد ضد ضيفه إسبانيول السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم، بعد غيابه عن الحصة التدريبية الخميس.

لم يتدرب بنزيمة مع زملائه هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الكاحل وفق ما أفادت تقارير إسبانية.

وقال مصدر في النادي إن مشاركة الفرنسي ضد إسبانيول تتعلق بإمكانية مشاركته في التدريبات الجمعة من عدمها، مضيفًا أنه تمرن بمفرده خلال الاسبوع.

وأكدت تقارير أن المهاجم ليس موضع شك بالنسبة لمواجهة ليفربول الانجليزي الاربعاء في مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الملكي 5-2 على ملعب أنفيلد ذهابًا.

عانى بنزيمة من العديد من الإصابات هذا الموسم وغاب عن منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022.

يحتل نادي العاصمة المركز الثاني في "الليغا" على بُعد 9 نقاط من غريمه برشلونة المتصدر.