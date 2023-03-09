مولر: أمام ميسي نفوز بسهولة.. ومشكلة البايرن كانت دائما رونالدو

كشف مهاجم فريق بايرن ميونيخ، المخضرم، توماس مولر، عن أن بايرن ميونيخ تعود على الفوز أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سواء خلال حمله قميص برشلونة، أو مع باريس سان جرمان حاليا. وقال مولر في تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "البايرن لم يعان إلا أمام لاعب مثل رونالدو، وخاصة حين كان لاعبا مع ريال مدريد".

وكان البايرن فاز على سان جرمان 2-0 في إياب ثمن النهائي، ليقصي الفريق الباريسي مبكرا من دوري أبطال أوروبا أمس، رغم تشكيلة النجوم في سان جرمان، ومنهم مبابي وميسي. وقال مولر إن "ميسي لا يمثل أي خطورة على البايرن، بل العكس نفوز عليه بسهولة، لكن المشكلة الأكبر كانت بسبب رونالدو وأهدافه في شباك البايرن". وأمام البايرن، خسر ميسي في 5 وتعادل مرة وفاز مرتين، مقابل فوز رونالدو 5 مرات، والخسارة مرتين وتعادل وحيد.